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Rahat olun puanlar silinmiyor

Bankacılık sektörü yetkilileri, kampanyalarda tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti. Bu konuda tüketicilerin kafası karışıkken yapılan açıklamalar da tedirgin etmişti.

Rahat olun puanlar silinmiyor
Bankacılık sektörü yetkilileri, kampanyalarda tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti. Bu konuda tüketicilerin kafası karışıkken yapılan açıklamalar da tedirgin etmişti.

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