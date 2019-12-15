Yeni yıla girerken, araç sahiplerinin gözü zorunlu trafik sigortası tarifesine çevrildi. Ocak 2020'de trafik sigortası fiyatları otomobiller için risk seviyesine göre 747 ile 3 bin 395 TL arasında değişecek. Motosikletler için bu rakam 976 ile 4 bin 438 lira arasında olacak. Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanlar 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalılaşıyor. Fiyatlar illere göre de değişiklik gösteriyor. İstanbul'da fiyatlar yüzde 6, Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3 artırımlı uygulanıyor. Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim uygulanıyor. Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1'e doğru düşüyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa yüzde 50 artış uygulanıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.
- Ekonomi
- 15.12.2019
- Gazete
İyi sürücüye ucuz sigorta
Yeni yıla girerken, araç sahiplerinin gözü zorunlu trafik sigortası tarifesine çevrildi. Ocak 2020'de trafik sigortası fiyatları otomobiller için risk seviyesine göre 747 ile 3 bin 395 TL arasında değişecek
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