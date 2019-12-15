İthal oyuncağa 1.8 milyar dolar

Türkiye'nin kasasından 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatı için 1 milyar 786 milyon dolar çıktı. Bu zaman aralığında yapılan ihracat 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, "İthalin alabilecek yerli üretimimiz henüz yeterli değil" dedi.
- Ekonomi
- 15.12.2019
- Gazete
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