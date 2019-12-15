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İthal oyuncağa 1.8 milyar dolar

Türkiye'nin kasasından 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatı için 1 milyar 786 milyon dolar çıktı. Bu zaman aralığında yapılan ihracat 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, "İthalin alabilecek yerli üretimimiz henüz yeterli değil" dedi.

İthal oyuncağa 1.8 milyar dolar
Türkiye'nin kasasından 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatı için 1 milyar 786 milyon dolar çıktı. Bu zaman aralığında yapılan ihracat 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, "İthalin alabilecek yerli üretimimiz henüz yeterli değil" dedi.

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