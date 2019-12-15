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  • 15.12.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 09:49

ve tavan açıklaması! ve Bağkur yle kaç TL oldu?

ve Bağkur yle ne kadar oldu? Emeli maaşı taban ve tavan açıklaması haberimizde yer almaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında yansıtılırken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor. TAKVİM, hem bu tahmine hem de 5 ayda gerçekleşen yüzde 5.71'lik enflasyona göre yeni maaşları hesapladı. Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar olacak? İşte detaylar

Emekli maaşları ek ödemeyle birlikte ne kadar olacak?

SSK SGK ve Bağkur emeklisi ek ödeme zammı ile birlikte maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Bu durumda en yüksek emekli maaşı 6 bin 395 TL ye ulaşacak. Peki emekli maaşları SSK SSK ve Bağkur ek ödeme ile birlikte kaç para oldu? İşte taban ve tavan emekli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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