Borcumdan dolayı babama icra gelir mi?

Çalıştığım özel kolejde 1 yıldır maaşlarımızı geç alıyoruz, sözleşmenin son bir ayı kaldı. Haklı fesih yaparak işsizlik maaşına başvurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İşsizlik maaşı alabilmenin bir takım şartları vardır. Bunlar, işten işveren tarafından ve kusuru yokken çıkarılmak ya da işten haklı bir nedenle ayrılmak. İşten ayrıldığı tarihten önceki 120 gündür bir işyerinde çalışıyor olmak ve işten ayrıldığı tarihten önceki son 3 yıldan en az 600 gün sigorta priminin bulunmasıdır. Sebepsiz yere işten ayrılan ya da istifa eden işçi işsizlik maaşı alamaz. Maaşınızın geç ödenmesi size haklı nedenle fesih imkanı verir. İş akdinizi haklı nedenle feshedip bunu ispatlarsanız, işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İCRA BORCUN SAHİBİNE GELİR
İşlerim bozuldu. Kredi kartı borçlarımı aylardır ödeyemiyorum. Babamın evinde ikamet ediyorum. Adres olarak benim üzerime şu anda hiçbir şey yok fakat babamın ev, arsa, araba ve bankada parası var. Benim borcumdan dolayı babama maddi olarak bir zarar gelir mi?
Kredi kartı borcunuz şahsi borcunuzdur. Babanızın herhangi bir sebeple veya şekilde bir kefillik durumu söz konusu değilse, banka babanıza veya babanızın mal varlığına karşı herhangi bir cebri icra uygulayamaz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
İşsizlik maaşı alabilmenin bir takım şartları vardır. Bunlar, işten işveren tarafından ve kusuru yokken çıkarılmak ya da işten haklı bir nedenle ayrılmak. İşten ayrıldığı tarihten önceki 120 gündür bir işyerinde çalışıyor olmak ve işten ayrıldığı tarihten önceki son 3 yıldan en az 600 gün sigorta priminin bulunmasıdır. Sebepsiz yere işten ayrılan ya da istifa eden işçi işsizlik maaşı alamaz. Maaşınızın geç ödenmesi size haklı nedenle fesih imkanı verir. İş akdinizi haklı nedenle feshedip bunu ispatlarsanız, işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İCRA BORCUN SAHİBİNE GELİR
İşlerim bozuldu. Kredi kartı borçlarımı aylardır ödeyemiyorum. Babamın evinde ikamet ediyorum. Adres olarak benim üzerime şu anda hiçbir şey yok fakat babamın ev, arsa, araba ve bankada parası var. Benim borcumdan dolayı babama maddi olarak bir zarar gelir mi?
Kredi kartı borcunuz şahsi borcunuzdur. Babanızın herhangi bir sebeple veya şekilde bir kefillik durumu söz konusu değilse, banka babanıza veya babanızın mal varlığına karşı herhangi bir cebri icra uygulayamaz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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