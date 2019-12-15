Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. Dolar kuru, beklentiler doğrultusunda hareket eden merkez bankaları ve ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği beklentileri ile yükseldi. Dolar dünkü kapanışta 5.80 - 5.81 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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