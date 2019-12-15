Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle ayın zirvesine yakın düzeyde işlem görüyor. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Aralık canlı altın fiyatları... Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ