100 bin konut başvurusu yarın Dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut projesini başlatan Hükümet, binlerce aileyi yuva sahibi yapacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların hangi ile kaç adet yapılacağı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulurken, konutlar için başvuru süreci de yarın başlıyor.

Dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut projesini başlatan Hükümet, binlerce aileyi yuva sahibi yapacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların hangi ile kaç adet yapılacağı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulurken, konutlar için başvuru süreci de yarın başlıyor. Vatandaşlar başvuruyu Ziraat Bankası şubelerine yaparken, 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL ödeme yapacak. Bu ödemeler daha sonra peşinatlardan düşülecek. Başvurunun çok olması durumunda ise kura çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Bu arada başvurular 15 Ocak'a kadar devam edecek, Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje için başvurular Pazartesi günü başlayacak.