Tapu belgeleri e-Devlet’ten

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında 'tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı' belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için çalışma başlattı. Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden e-Devlet üzerinden alınacak.
- Ekonomi
- 14.12.2019
- Gazete
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