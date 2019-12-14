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Tapu belgeleri e-Devlet’ten

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında 'tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı' belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için çalışma başlattı.

Tapu belgeleri e-Devlet’ten
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında 'tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı' belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için çalışma başlattı. Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden e-Devlet üzerinden alınacak.

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