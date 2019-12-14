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  • 14.12.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 11:23

Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! Yetkililer uyardı: Son gün

Son dakika haberine göre Kredi kartlarında biriken ve para yerine geçen milyonlarca liralık puanlar 'a kadar kullanılmaması halinde silineceği açıklandı.

Yetkililer uyardı: Son gün 31 Aralık!

Yetkililer, bu puanların en azından bir kısmının kullanım süresinin 2019 itibarıyla dolabileceğini, tüketicilerin konuyla ilgili bilgi alması gerektiğini bildirdi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, artan rekabet ile birlikte müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirterek, özellikle sadık ve düzenli ödeme yapan müşterilerin, işletmeler ve bankalar tarafından tercih edildiğini söyledi.

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