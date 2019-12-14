Yetkililer, bu puanların en azından bir kısmının kullanım süresinin 2019 itibarıyla dolabileceğini, tüketicilerin konuyla ilgili bilgi alması gerektiğini bildirdi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, artan rekabet ile birlikte müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirterek, özellikle sadık ve düzenli ödeme yapan müşterilerin, işletmeler ve bankalar tarafından tercih edildiğini söyledi.