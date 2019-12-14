Sanayide çarklar hızlı dönüyor Dengelenme sürecindeki başarılı performansla üçüncü çeyrekte tekrar büyüme trendine giren ekonomide çarkların dönüşü hızlandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ekim'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı.

Dengelenme sürecindeki başarılı performansla üçüncü çeyrekte tekrar büyüme trendine giren ekonomide çarkların dönüşü hızlandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ekim'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Yıllık bazda 15 ayın en hızlı artışı yakalanırken, arındırılmamış verilere göre artış yüzde 2.8 olarak gerçekleşti.