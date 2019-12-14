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İŞKUR istihdamda 1.3 milyonu aştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Ocak-Kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı.

İŞKUR istihdamda 1.3 milyonu aştı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Ocak-Kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı. Kurum, son rakamlarla birlikte 10 senede toplam 7.5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı.

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