İŞKUR istihdamda 1.3 milyonu aştı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Ocak-Kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Ocak-Kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı. Kurum, son rakamlarla birlikte 10 senede toplam 7.5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı. TÜM MANŞETLER