İŞKUR istihdamda 1.3 milyonu aştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Ocak-Kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı. Kurum, son rakamlarla birlikte 10 senede toplam 7.5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı.
- Ekonomi
- 14.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.