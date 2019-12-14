En çok hemşire alınacak Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri dün başladı. KPSS puanıyla atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri dün başladı. KPSS puanıyla atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak. Başvurular 19 Aralık'ta sona erecek. Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ve sağlık fizikçisi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar şahsen başvuracak. TÜM MANŞETLER