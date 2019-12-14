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En çok hemşire alınacak

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri dün başladı. KPSS puanıyla atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.

En çok hemşire alınacak
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri dün başladı. KPSS puanıyla atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak. Başvurular 19 Aralık'ta sona erecek. Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ve sağlık fizikçisi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar şahsen başvuracak.

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