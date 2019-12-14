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Dövize endeksli krediye dikkat!

Yargıtay, Japon Yeni'ne endeksli çektiği konut kredisi taksiti, kurdaki artış nedeniyle 2 katından fazla artan kişinin aylık ödemelerini düşüren yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dövize endeksli krediye dikkat!
Yargıtay, Japon Yeni'ne endeksli çektiği konut kredisi taksiti, kurdaki artış nedeniyle 2 katından fazla artan kişinin aylık ödemelerini düşüren yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararında, "Davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken, TL yerine döviz bazında kredi kullandığı, bir başka deyişle serbest iradesiyle kredi türünü belirlediği anlaşılmıştır" denildi.

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