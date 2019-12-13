Yurt dışındaki alacaklarınız da teminat altında Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Yurt dışına satış yaptığım firma borcunu ödemiyor. Ne yapabiliriz?

Kural olarak, borçlunun yurt dışında yerleşik olması, hakkındaki bir icra takibi yapılmasına engel değildir. Fakat prosedürünü yaparak takibi kesinleştirseniz dahi, yurt dışındaki malvarlığı için Türkiye'deki icra müdürlüklerini kullanarak cebri icra yoluna başvurmak mümkün değildir. Çünkü Yargıtay'a göre de "Cebri icra; her devletin kendi ülke ve sınırları içerisinde haiz olduğu mutlak güç ve yetkidir." Fakat artık globalleşen dünyada uluslararası ticaret çok yaygın durumda ve bundan kaynaklanan ihtilafların çözümü konusunda da uluslararası mecralarda bir takım çözümler geliştirilmeye çalışılıyor. Kural olarak, borçlu şirketin bulunduğu ülkenin kanun yollarını kullanmak suretiyle alacağınızı temin etme yolunu seçmek gerekse de Avrupa'da özellikle küçük ticari alacaklar konusunda 'Avrupa Ödeme Emri' isimli bir prosedür mevcut ve bu yol o ülkeye gitmeksizin Türkiye'den müracaat edilerek de işletilebilmektedir.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL