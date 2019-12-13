Geçtiğimiz günlerde sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. Eski paketlerin satışına 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edilecek. Bugünlerde sosyal medya sigara zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Paylaşılan görsellerle yeni sigara fiyatlarının belli olduğu iddia edildi. Peki, sigaraya zam mı yapıldı? 2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilen gelişmeler...

SİGARAYA ZAM MI YAPILDI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...