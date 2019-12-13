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  • 13.12.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 19:09

? 2020 yılında ne kadar olacak? 13 Aralık güncel fiyat listesi

Geçtiğimiz aylarda na yapılan 3 TL'lik zammın ardından şu günlerde sosyal medyada sigaraya zam geleceği iddia ediliyor. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında "?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları arasında 2020 yılında sorusu yer aldı. İşte 13 Aralık güncel sigara fiyat listesi...

2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. Eski paketlerin satışına 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edilecek. Bugünlerde sosyal medya sigara zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Paylaşılan görsellerle yeni sigara fiyatlarının belli olduğu iddia edildi. Peki, sigaraya zam mı yapıldı? 2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilen gelişmeler...

SİGARAYA ZAM MI YAPILDI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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