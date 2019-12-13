Hakim-savcı adayına 70 puan şartı Türkiye Adalet Akademisi yönetmeliğine göre; adaylar, akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak ve kurallara uymak zorunda olacak. Hakim ve savcı sınavında 70 puan alan sözlüye katılacak.

Türkiye Adalet Akademisi yönetmeliğine göre; adaylar, akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak ve kurallara uymak zorunda olacak. Hakim ve savcı sınavında 70 puan alan sözlüye katılacak. Yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlünün yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması gerekecek. TÜM MANŞETLER