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Fıstığa stokçu artışıI: 180 TL

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, "Önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir" dedi.

Fıstığa stokçu artışıI: 180 TL
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, "Önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir" dedi.

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