Fıstığa stokçu artışıI: 180 TL Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, "Önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir" dedi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, "Önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir" dedi. TÜM MANŞETLER