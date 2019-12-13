Fıstığa stokçu artışıI: 180 TL

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, "Önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir" dedi.
- Ekonomi
- 13.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.