Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.12.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 17:49

ve haftayı nasıl kapattı? 13 Aralık gün sonu canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde ve daki son durum başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dolar/TL işlem gününde en düşük 5.7628 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında seyretmişti. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 13 Aralık gün sonu canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolarda hareketlilik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu, piyasaların son işlem gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararının hemen ardndan dolar yönünü aşağı çevirdi. Hatanın son işlem gününde vatandaşlar "Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 13 Aralık gün sonu canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri