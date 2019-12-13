Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu, piyasaların son işlem gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararının hemen ardndan dolar yönünü aşağı çevirdi. Hatanın son işlem gününde vatandaşlar "Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?