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  • 13.12.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 15:47

13 Aralık yatan iller hangileri? nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde merak konusu oldu. alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden ya da telefonlarından SMS aracılığıyla sorgulama işlemini rahatlıkla yapabiliyor. Peki, 13 Aralık hangileri? işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemi hakkında detaylar

13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Özellikle şu günlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenilebiliyor. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapıp maaşınız yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte evde bakım aylığı yatan iller hakkında bilgiler...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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