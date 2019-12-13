Bugünkü
Takvim

1.1 milyar dolarlık rekor kaynak

Denizbank, uluslararası piyasalardan 1 ve 2 yıl vadeli olmak üzere 1.1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı.

1.1 milyar dolarlık rekor kaynak
Denizbank, uluslararası piyasalardan 1 ve 2 yıl vadeli olmak üzere 1.1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı. 2019'da Türkiye ekonomisine getirilen en yüksek tutarda taze kaynak olma özelliği taşıyan işlem, 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon olarak da kayıtlara geçti. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Sendikasyon işlemimiz DenizBank'ın sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri1.1 milyar dolarlık rekor kaynak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri