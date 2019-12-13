1.1 milyar dolarlık rekor kaynak Denizbank, uluslararası piyasalardan 1 ve 2 yıl vadeli olmak üzere 1.1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı.

D enizbank , uluslararası piyasalardan 1 ve 2 yıl vadeli olmak üzere 1.1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı. 2019'da Türkiye ekonomisine getirilen en yüksek tutarda taze kaynak olma özelliği taşıyan işlem, 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon olarak da kayıtlara geçti. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Sendikasyon işlemimiz DenizBank'ın sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.