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Tehdit edene 2 yıl hapis

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Tehdit edene 2 yıl hapis
İşverenim herkesin önünde beni tehdit etti. Tehdit suçunun cezası nedir? Ne yapmalıyım?
Tehdit suçu 'un 106. Maddesi'nde düzenlenmiş bir suçtur. Bu düzenleme "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise mağdurun şikayeti üzerine, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur" şeklindedir. Ayrıca bu suçun silahla veya bunun gibi kanunda öngörülen ağırlaştırıcı şekillerde işlenmesi halinde çok daha ağır cezalara hükmolunur. İşvereniniz hakkında bu nedenle suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca işvereninizin sizi tehdit etmesi, size iş akdinizi haklı nedenle feshetme hakkı verir. Bu halde işveren size tüm yasal haklarınızı ödemek zorundadır. Ayrıca tehdit eylemi nedeniyle manevi tazminat talebinde de bulunabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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