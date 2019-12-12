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emeklisine 2.107 TL | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak mı için son viraja girildi. 'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2019 yılı tahmini yüzde 11.62'ye gerilerken, buna göre Temmuz-Aralık u yüzde 6.29 olarak gerçekleşecek. Peki bu oranlarla güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62'ye gerilerken, buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olarak gerçekleşecek.

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