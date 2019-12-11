Taşeron İşçi - 4/D'li Taşeron İşçilerin gündeminde tediye ödemeleri ve 2020 yılı Ocak ayı zam oranları araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçilere önemli haklar tanınıyor. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞÇİLER ENFLASYON FARKI İSTİYOR

Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ