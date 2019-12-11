Ankara'da elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya A.Ş., Romanya'nın Iaşi şehri için açılan yaklaşık 30 milyon euro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı. İhale sözleşmesine imzalar atıldı, ilk teslimatların 18 ay içinde başlaması bekleniyor. Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, "Romanya'daki varlığımızı büyütmenin de gururunu yaşıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 11.12.2019
- Gazete
Romanya’ya tramvay satacak
Ankara'da elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya A.Ş., Romanya'nın Iaşi şehri için açılan yaklaşık 30 milyon euro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı. İhale sözleşmesine imzalar atıldı, ilk teslimatların 18 ay içinde başlaması bekleniyor. Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, "Romanya'daki varlığımızı büyütmenin de gururunu yaşıyoruz" dedi.
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