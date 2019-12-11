Renault MAİS’e 4 ödül birden

Renault MAİS, çağrı merkezinin Oscar'ı olarak görülen Contact Center World yarışmasında 4 ödüle layık görüldü. En İyi Müşteri Hizmetleri ve En İyi Sosyal Medya Yönetimi kategorilerinde 2 altın, En İyi İletişim Merkezi ve En İyi Teknolojik İcat kategorilerinde 2 gümüş madalya geldi.
- Ekonomi
- 11.12.2019
- Gazete
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