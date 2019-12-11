Vakıfbank, mobil ve internet bankacılığı üzerinden kredi kartı kullanmadan da ödeme yapmayı sağlayan VakıfPay uygulamasını geliştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "Kredi kartı kullanmak istemeyenler ya da kredi kartı olmayanlar da artık VakıfPay ile online alışveriş yapabilecek" dedi.
- Ekonomi
- 11.12.2019
- Gazete
Online ödemeye VakıfPay çözümü
Vakıfbank, mobil ve internet bankacılığı üzerinden kredi kartı kullanmadan da ödeme yapmayı sağlayan VakıfPay uygulamasını geliştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "Kredi kartı kullanmak istemeyenler ya da kredi kartı olmayanlar da artık VakıfPay ile online alışveriş yapabilecek" dedi.
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