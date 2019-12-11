Online ödemeye VakıfPay çözümü Vakıfbank, mobil ve internet bankacılığı üzerinden kredi kartı kullanmadan da ödeme yapmayı sağlayan VakıfPay uygulamasını geliştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "Kredi kartı kullanmak istemeyenler ya da kredi kartı olmayanlar da artık VakıfPay ile online alışveriş yapabilecek" dedi.

V akıfbank , mobil ve internet bankacılığı üzerinden kredi kartı kullanmadan da ödeme yapmayı sağlayan VakıfPay uygulamasını geliştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "Kredi kartı kullanmak istemeyenler ya da kredi kartı olmayanlar da artık VakıfPay ile online alışveriş yapabilecek" dedi. TÜM MANŞETLER