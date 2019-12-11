Hazine ihalesinde faizler düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665 milyon lira borçlanırken, faiz düştü. Bakanlık, ilk ihalede 6 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 11.32 oldu. İkinci ihalede faiz yüzde 7.25 olarak gerçekleşti.
- Ekonomi
- 11.12.2019
- Gazete
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