Hazine ihalesinde faizler düştü Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665 milyon lira borçlanırken, faiz düştü. Bakanlık, ilk ihalede 6 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665 milyon lira borçlanırken, faiz düştü. Bakanlık, ilk ihalede 6 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 11.32 oldu. İkinci ihalede faiz yüzde 7.25 olarak gerçekleşti. TÜM MANŞETLER