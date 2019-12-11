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Çalışanlara mı! 2020 AGİ ne kadar olacak?

Yeni için ikinci toplantı dün yapıldı. 7 milyona yakın asgari ücretli oranını merakla beklerken, kararla çalışanların her ay aldığı de yükselecek.

Çalışanlara AGİ zammı
1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni için ikinci toplantı dün yapılırken, ayın son haftası açıklanacak kararı çalışançalışmayan herkes merakla bekliyor. Yeni ücret, yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra, asgari geçim indirimini () artıracağı için tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen AGİ, Ocak'ta yeni asgari ücretle artacak. Halen çalışanlara 191,88 ile 326,20 lira arasında AGİ ödeniyor. Eğer Türk-İş'in talebi kabul edilirse en az AGİ 244,84, en yüksek de 416,23 liraya çıkacak.



İKİNCİ BULUŞMA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'teki toplantıda, ilgili bakanlıklar ve temsilcileri ekonomik raporları komisyona sundu.




Nurcan Önder -Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

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