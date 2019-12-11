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Bilime 500 bin TL! 'İlim Yayma Ödülleri', 'ta sahiplerini bulacak

'de bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedefleyen 'İlim Yayma Ödülleri', 'ta sahiplerini bulacak. 'e 300 bin lira, Sosyal Bilimler ile Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorilerinde 200 bin lira ödül verilecek.

Bilime 500 bin TL
Türkiye'de bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedefleyen 'İlim Yayma Ödülleri', 'ta sahiplerini bulacak. 'e 300 bin lira, Sosyal Bilimler ile Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorilerinde 200 bin lira ödül verilecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, yarışmayla genç nesillerin akademik çalışmaya ilgisini artırmak istediklerini belirterek, "Bu çalışma 'ye ters beyin göçünün gerçekleşmesine, bütün dünyada nam salacak akademisyenlerin sayısının artmasına hizmet edecek. İnanıyoruz ki iki yılda bir yapacağımız ödülleri alan akademisyenler Türkiye'de birer rol model olacaktır. Türkiye'nin akademik anlamda yıldızlarından oluşan bir takımı oluşacak" dedi. İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy, yarışmaya 758 kişinin başvurduğunu belirterek, başvuruların; toplumsal katkı ve milli sorunlara çözüm, özgünlük, yenilikçilik ve literatür çeşitliliği, uygulanabilirlik ve yaygın etki, metodoloji ve araştırma niteliği, atıf alma durumu kriterlerine göre değerlendirildiğini söyledi.

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