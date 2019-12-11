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Bankalara ek taksit çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın kredi kartı komisyonuna tavan getirmesine karşı bazı bankaların ek taksit uygulamasını kaldırdığını belirterek, "Piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" dedi.

Bankalara ek taksit çağrısı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın kredi kartı komisyonuna tavan getirmesine karşı bazı bankaların ek taksit uygulamasını kaldırdığını belirterek, "Piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" dedi.

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