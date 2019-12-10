Emekli olup, emekli maaşının gelmesini bekleyenlere, SGK 6 bin 62 lira tutarında maaş avansı veriyor. Tüm emeklilerin faydalanabileceği maaş avansının geri ödemesi taksitle yapılabilecek. Faizsiz maaş avansının tüm emekliler için geçerli olması adına çalışmalar devam etmektedir. Emekli maaşı bağlanmamış olan kişilere, SGK maaş avansı imkanı sundu. Bu bağlamda 3 maaş avans 10 maaş faizsiz kredi verilecek. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi..

SGK emekli maaşı avans şartları:

* Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar

* Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar

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