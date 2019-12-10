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  • 10.12.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:42

Emekliye siz maaş avansı verilecek! Geri ödeme nasıl olacak?

, ve Bağkur emeklisi için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda siz maaş avansı başvuru şartları belli oldu. Şartlarını yerine getirenler emekliler yazılı başvuru yaparak maaş avansı kullanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu () başvuruda bulunmuş emeklilere asgari ücretin 3 katı oranında ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu anlamda nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlarımıza bu imkan ilaç gibi gelecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.

Emekliye faizsiz maaş avansı verilecek! Geri ödeme ise...

Emekli olup, emekli maaşının gelmesini bekleyenlere, SGK 6 bin 62 lira tutarında maaş avansı veriyor. Tüm emeklilerin faydalanabileceği maaş avansının geri ödemesi taksitle yapılabilecek. Faizsiz maaş avansının tüm emekliler için geçerli olması adına çalışmalar devam etmektedir. Emekli maaşı bağlanmamış olan kişilere, SGK maaş avansı imkanı sundu. Bu bağlamda 3 maaş avans 10 maaş faizsiz kredi verilecek. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi..

SGK emekli maaşı avans şartları:

* Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar

* Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar

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