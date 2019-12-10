İmar Barışı ve ev fırsatında son 3 hafta İmar Barışı'na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

İmar Barışı'na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor. Hükümetin konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve KDV indirimi teşvikleri de yıl sonunda bitiyor. TÜM MANŞETLER