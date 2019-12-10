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İmar Barışı ve ev fırsatında son 3 hafta

İmar Barışı'na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

İmar Barışı ve ev fırsatında son 3 hafta
İmar Barışı'na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor. Hükümetin konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve KDV indirimi teşvikleri de yıl sonunda bitiyor.

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