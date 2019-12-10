Gizli kayıt 5 yıl ceza getirir

Ortağımla tartıştık. Ayrılmaya karar verdik. Onayım olmadan onunla yaptığım konuşmaları kayıtta tuttuğunu öğrendim. Bu legal mi? Bunları eşime dinletmekle tehdit ediyor.
Ortağınızın haberiniz ve izniniz olmaksızın ses kaydı alması elbette legal değildir. Türk Ceza Kanunumuz"un 134. Maddesi "Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılır" şeklindedir. Ayrıca "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur" şeklindedir. Yine ortağınızın sizi bu kayıtları eşinize dinletmekle tehdit etmesi özelikle sizi bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacıylaysa ayrıca Türk Ceza Kanunu 107. Maddesi'nde düzenlenen şantaj suçunu da oluşturur. TCK 107'ye göre "Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur" şeklindedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Ortağınızın haberiniz ve izniniz olmaksızın ses kaydı alması elbette legal değildir. Türk Ceza Kanunumuz"un 134. Maddesi "Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılır" şeklindedir. Ayrıca "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur" şeklindedir. Yine ortağınızın sizi bu kayıtları eşinize dinletmekle tehdit etmesi özelikle sizi bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacıylaysa ayrıca Türk Ceza Kanunu 107. Maddesi'nde düzenlenen şantaj suçunu da oluşturur. TCK 107'ye göre "Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur" şeklindedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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