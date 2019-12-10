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70 çeşit tavuğu dünyaya satıyor

Farklı ülkelerden süs tavuğu yumurtalarını getirip üreten girişimci , şimdi bunları dünyaya satıyor. Şimdiye kadar 70 çeşit süs tavuğu çeşidini üretmeyi başaran Erdönmez, her biri birbirinden farklı bu tavukları 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

70 çeşit tavuğu dünyaya satıyor

Farklı ülkelerden süs tavuğu yumurtalarını getirip üreten girişimci Ömer Faruk Erdönmez, şimdi bunları dünyaya satıyor. Şimdiye kadar 70 çeşit süs tavuğu çeşidini üretmeyi başaran Erdönmez, her biri birbirinden farklı bu tavukları 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. 'daki çiftliğinde 70 çeşit tavuk, 10 çeşit su kuşu, 12 çeşit sülün ve tavus kuşu olduğunu belirten Erdönmez, "En kalitelisi hangi ülkedeyse oraya gidip yumurtasını alıp geliyorum" dedi.

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