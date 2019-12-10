11 yıllık kıdem tazminatı kurtardı

Gaziantep'te bir fabrikada 'işini düzgün yapmadığı ve küfürlü konuştuğu' iddia edilen personelle kavga ettiği için tazminatsız işten çıkarılan ustabaşı, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Gaziantep 3. İş Mahkemesi'nin kararında, "Ustabaşının 11 yıllık kıdemi dikkate alındığında bilerek tazminatını yakmaz" denildi.
- Ekonomi
- 10.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.