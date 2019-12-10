11 yıllık kıdem tazminatı kurtardı Gaziantep'te bir fabrikada 'işini düzgün yapmadığı ve küfürlü konuştuğu' iddia edilen personelle kavga ettiği için tazminatsız işten çıkarılan ustabaşı, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Gaziantep'te bir fabrikada 'işini düzgün yapmadığı ve küfürlü konuştuğu' iddia edilen personelle kavga ettiği için tazminatsız işten çıkarılan ustabaşı, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Gaziantep 3. İş Mahkemesi'nin kararında, "Ustabaşının 11 yıllık kıdemi dikkate alındığında bilerek tazminatını yakmaz" denildi. TÜM MANŞETLER