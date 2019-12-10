Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.12.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:28

0.98-0.99 müjdesine 5 daha eklendi! , INGBank, Akbank, YapıKredi, Garanti ve ...

Vatandaşlar ların kredi indirimlerini yakından takip ediyorlar. Bu bağlamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen yüz binlerce kişiye bankalar tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine iki haftalık süreçte , INGBank, YapıKredi Akbank ve 'da katıldı. Emlak piyasasında hareketlilik yaşanırken son olarak ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Ayrıca Akbank konut kredisindeki indirim müjdesini vatandaşlarla paylaştı. İşte banka banka faizlerde son durum...

0.98-0.99 müjdesine 5 banka daha eklendi!

Üç aylık dönemde bankaların ardı ardına duyurduğu faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Kredilerde bankaların faiz oranlarında aşağı yönlü seyri devam ederken vatandaşlar güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenler on binlerce kişi bankalara akın etti. Bu kapsamda ekonomide son dönemlerde canlılık yaşandığı görülüyor. Konut kredisi faiz indirimine iki haftalık süreçte dört banka daha katıldı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar şimdilerde güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte kredi faiz oranları...

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.62
Taşıt kredisi: 1.19

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri0.98-0.99 müjdesine 5 banka daha eklendi! TEB, INGBank, Akbank, YapıKredi, Garanti ve İş Bankası...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri