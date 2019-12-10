Üç aylık dönemde bankaların ardı ardına duyurduğu faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Kredilerde bankaların faiz oranlarında aşağı yönlü seyri devam ederken vatandaşlar güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenler on binlerce kişi bankalara akın etti. Bu kapsamda ekonomide son dönemlerde canlılık yaşandığı görülüyor. Konut kredisi faiz indirimine iki haftalık süreçte dört banka daha katıldı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar şimdilerde güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte kredi faiz oranları...

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.62

Taşıt kredisi: 1.19

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...