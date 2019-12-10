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  • 10.12.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:50

0.78 ve 0.79 indirimi! nedir?

Kredi oranları ile ilgili indirim açıklaması gelmeye devam ediyor. 0.78 ve 0.79 faiz oranları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. Bu bağlamda kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği, konut ya da araba kredisi çekmek isteyenlerin özellikle araştırdığı bir konu. Konut kredisinde ların düzenlediği kampanyalar satışlara da yansıdı. İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. , ve , Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Peki asgari ücretliler ne kadar kredi alabilir? Asgari ücretlilere hangi bankalar kredi veriyor? İşte tüm detaylar

0.78 ve 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli kredi faiz oranları!

Kamu bankaları anlaşmalı inşaat şirketleri ile yaptığı anlaşma sonucunda faizi 0,78'den verebiliyor. Özel bankalarda faiz oranları ise 0,78 seviyesine indi. ING bank geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Asgari ücretli çalışanlar için ise iyi bir haber geldi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları okuyabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ %0,99'DAN BAŞLIYOR

Birikimi olmayan ya da yeterli birikimi olmayanlar müşteriler için satın alınacak evin teminat olarak gösterilmesi koşuluyla verilen uygun faizli konut kredisidir. 36 aydan 180 aya kadar vade seçeneği mevcuttur.

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