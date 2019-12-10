Kamu bankaları anlaşmalı inşaat şirketleri ile yaptığı anlaşma sonucunda faizi 0,78'den verebiliyor. Özel bankalarda faiz oranları ise 0,78 seviyesine indi. ING bank geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Asgari ücretli çalışanlar için ise iyi bir haber geldi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları okuyabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ %0,99'DAN BAŞLIYOR

Birikimi olmayan ya da yeterli birikimi olmayanlar müşteriler için satın alınacak evin teminat olarak gösterilmesi koşuluyla verilen uygun faizli konut kredisidir. 36 aydan 180 aya kadar vade seçeneği mevcuttur.

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