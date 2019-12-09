Hayvan yetiştiricilerin toplu para ihtiyacına yönelik birçok banka, kredi fırsatı sunmaktadır. Peki hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar ve bilmeniz gereken tüm detaylar. Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektörü ile uğraşan çiftçilere verilen bir kredi türüdür. Gerek T. C. Devletinin aracı olması ile verilebildiği gibi gerek ise de bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak müşterilerine bu alanda kredi verebilmektedir. Hayvancılık kredisi başvurusu için kredi başvurusunda bulunacak kişilerin kredi notunun yüksek ve kredi sicilinin temiz olması gerekir. Peki hayvancılık kredisi başvuru şartları, başvuru nasıl yapılır?

Hayvancılık kredisi nasıl alınır?

Hayvancılık, koyun, inek, kuzu, manda, büyük ve küçükbaş hayvan almak için toplu paraya ihtiyaç duyar. Bu durumda hayvancılık kredisine başvurmak akıllıca bir yöntemdir. Devlet destekli hayvancılık kredisi, günümüzde çoğu bankada mevcuttur. Hayvan yetiştiricileri, istenen evrakları hazırlayarak bu bankalara başvuruda bulunabilirler.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ