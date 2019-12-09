Memura çifte kazanç

memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıylaolacak. Tahminler de ipuçlarını veriyor. Ocak zammı; 6 aylık TÜFE yüzde 6 çıkarsa'e, yüzde 6.5 çıkarsa'e ulaşacak. Bu artışlar aile yardımına da yansıyacak. Eş yardımına ayrıca bir artış da yeni göstergeden gelecek. Eğer zam yüzde 5.5 çıkarsa, aile yardımı hariç en düşük aylık 3 bin 334 liradan 3 bin 517 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olanın aile yardımı 433 liradanyükselecek.