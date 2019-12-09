Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71 olacak. Tahminler de ipuçlarını veriyor. Ocak zammı; 6 aylık TÜFE yüzde 6 çıkarsa yüzde 5'e, yüzde 6.5 çıkarsa yüzde 5.5'e ulaşacak. Bu artışlar aile yardımına da yansıyacak. Eş yardımına ayrıca bir artış da yeni göstergeden gelecek. Eğer zam yüzde 5.5 çıkarsa, aile yardımı hariç en düşük aylık 3 bin 334 liradan 3 bin 517 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olanın aile yardımı 433 liradan 478 liraya yükselecek.
- Ekonomi
- 09.12.2019
- Gazete
Memura çifte kazanç
Ocak’ta memurlara yüzde 4 zam ve enflasyon farkı göründü. Peki yeni yılda memurların en düşük maaşı ne kadar olacak? 2 çocuğu olanların aile yardımı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...
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