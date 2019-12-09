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  • 09.12.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 16:28

Kredi leri düştü mü, son durum ne? İşte tüm lar

Kredi oranları her daim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda konut, araç ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları düşürüldü. Faiz indirimleri neticesinde piyasada oluşan olumlu havadan hem satıcılar hem de alıcılar memnun durumda. Peki, kredi faizleri daha da düşer mi? Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank’a ait. Bunu Ziraat sı, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. nde ise kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası %0,69 faiz uyguluyor. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranlar ve tüm bankalar listesi haberimizde.

Kredi faizleri son dakika düştü mü, son durum ne?

Kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşler ''Faizler daha da düşer mi?'' sorusunu akıllara getiriyor. Kredi faizlerindeki indirimler piyasaya da çok olumlu yansıdı. Özellikle taşıt ve konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşlerin sağladığı canlılık araç ve konut satışlarında büyük artışları da beraberinde getirdi. Faiz oranlarındaki düşüşün sürüp sürmeyeceği de konut ve otomobil almaya düşünenler tarafından araştırılıyor. İşte banka banka güncel faiz oranlarını; ev, araba ve ihtiyaç kredisindeki son durumu haberimizde derledik. Araç kredilerinde %0,69, konut kredilerinde de %0,98 bandında gezen kredi faiz oranlarının bir müddet daha bu civarda kalacağı tahmin ediliyor.

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