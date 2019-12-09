Kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşler ''Faizler daha da düşer mi?'' sorusunu akıllara getiriyor. Kredi faizlerindeki indirimler piyasaya da çok olumlu yansıdı. Özellikle taşıt ve konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşlerin sağladığı canlılık araç ve konut satışlarında büyük artışları da beraberinde getirdi. Faiz oranlarındaki düşüşün sürüp sürmeyeceği de konut ve otomobil almaya düşünenler tarafından araştırılıyor. İşte banka banka güncel faiz oranlarını; ev, araba ve ihtiyaç kredisindeki son durumu haberimizde derledik. Araç kredilerinde %0,69, konut kredilerinde de %0,98 bandında gezen kredi faiz oranlarının bir müddet daha bu civarda kalacağı tahmin ediliyor.

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