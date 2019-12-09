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'dan Başkan Erdoğan'a 'pastırma' teşekkürü

Başkan , pastırmasına destek çıktı. Bunu duyanlar sipariş yağdırdı. Satışlar patladı. Pastırma üreticileri, 'İl dışından yoğun talep geliyor' dedi.

Teşekkürler Başkanım
Başkan Erdoğan, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu bir numara" dedi. İki kentteki üreticiler sıkı bir rekabete girişti.
siparişlere yetişemedi. Ticaret Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da son sözü söyledi: Pastırmamız övgüyü hak ediyor.



KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI OĞUZ FINDIKOĞLU



KASTAMONU PASTIRMASINA TALEP ARTTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasından övgüyle bahsetmesi ve lezzetini beğenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra pastırmamıza yönelik talep hızla arttı.



İnanılmaz derecede pastırma paketlenerek kargo ile diğer illere gönderiliyor" diye konuştu. Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu ise il dışından yoğun talep olduğunu, satışların arttığını söyledi. Müşterilerden Murat Kaya da "Pastırmanın kilosu 140 lira. Ekmeklik pastırma ise 150 lira" dedi.

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