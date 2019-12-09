Devlet ilk defa ev alacaklara aylık 25 bin liraya varan destek ödemesi yaparken kirasını ödemeyenlere Aile Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapıyor. Devlet tarafından sağlanan konut alım desteği ve kira desteklerinin nasıl alınacağına ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki devlet kira yardımı nasıl alınır? Kiracılara devletten kira desteği yardımı yapılıyor. Kiracıların aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek detaylı bilgiler haberimizde. İstanbul, Bursa ve İzmir de kentsel dönüşüme katılacak olan konutlar için Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri de başvuruları almaktadır.

KONUT HESABI NEDİR?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba 'Konut hesabı' deniliyor.

KONUT HESABI NEDEN AÇILIR?

Hesap ile devlet, vatandaşın hem birikim yapmasını ve ev sahibi olmasını olmasını amaçlıyor. Uygulama ile konut stoklarının eritilmesi hedefleniyor.

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