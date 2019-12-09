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  • 09.12.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:47

İlk evini alacaklara 25 bin TL destek! Kiracılara ise 1.150 lira verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müjdeli bir haber verildi. Bu anlamda ilk defa ev alacak olanlara 25 bin lira destek verilecek. Kirasını ödeyemeyenlere ise, 1.150 lira verilecek. Nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak belirlendi. Son yıllarda kentsel dönüşüm hız kazanmıştı. 20 yılda 6,7 milyon konut dönüşüm geçireceği söyleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlamalara devam ediyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir haberde kira yardımları ile ilgili oldu %20 oranında zam yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar belirli lara gidip açıyor. Peki başvuru şartları nedir?

İlk evini alacaklara 25 bin TL destek! Kiracılara ise...

Devlet ilk defa ev alacaklara aylık 25 bin liraya varan destek ödemesi yaparken kirasını ödemeyenlere Aile Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapıyor. Devlet tarafından sağlanan konut alım desteği ve kira desteklerinin nasıl alınacağına ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki devlet kira yardımı nasıl alınır? Kiracılara devletten kira desteği yardımı yapılıyor. Kiracıların aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek detaylı bilgiler haberimizde. İstanbul, Bursa ve İzmir de kentsel dönüşüme katılacak olan konutlar için Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri de başvuruları almaktadır.

KONUT HESABI NEDİR?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba 'Konut hesabı' deniliyor.

KONUT HESABI NEDEN AÇILIR?

Hesap ile devlet, vatandaşın hem birikim yapmasını ve ev sahibi olmasını olmasını amaçlıyor. Uygulama ile konut stoklarının eritilmesi hedefleniyor.

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