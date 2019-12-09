Çalışanlara en uygun kredi veren banka hangisi? Çalışanlara en uygun kredi ürünlerinde faizler indi! Maaş bordrolu kamu ve özek sektör çalışanlarına yönelik bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları son hızla devam ediyor! Çalışanların bankaların maaş müşterileri olma özelliğine göre ihtiyaç kredisi faiz oranları 2019 değişiklik gösterirken, çalışanlara en uygun kredi veren banka ve en uygun kredi hesaplama (TEB, Ziraat Bankası, ING Bank) ayrıntıları için haberimizde… Çalışanlara en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları %0,98'den başlar. TEB'in öncülük ettiği en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesinin başların özel bankalar yer alır.

ÇALIŞANLARA EN UYGUN KREDİ VEREN BANKALAR

Çalışanlara en uygun kredi veren bankaların listesi, kamu bankaları ile birlikte özel bankalardan oluşur. Çalışanların kamu ve özel sektör çalışanı olmasına göre farklı kredi faiz oranı uygulamalarının yer aldığı bankalarda ayrıca, maaş müşterilerine yönelik uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi seçenekleri sunulmaktadır. İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,40 altında olan çalışanlara en uygun kredi veren bankalar listesi şöyledir:

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ