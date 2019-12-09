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  • 09.12.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 17:26

hangisi? İşte tam liste

Kredi oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar kredilere yoğun bir ilgi gösterdi. Bu haberimizde çalışanlar için en uygun kredi veren bankalara değineceğiz. Kamu ve özel bankaların yer aldığı listede faiz oranları yüzde 1'in altında yer alıyor. TEB, , ING Bank şuan en cazip kredi koşullarını sunan bankalar arasında öne çıkıyor. Kredi almak isteyenler çalışanlara özel güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları 2019 listesini karşılaştırarak, en uygun kredi hesaplama detaylarına göz atabilirler. Bankalar özellikle son 10 yılda tüketicilere karşı olan hizmetlerini yoğun olarak artırmışlardır. İnsanların bitmeyen ihtiyaçlarını fırsata çeviren bankalar, çeşitli birçok kredi seçeneği sunmaktadırlar.

Çalışanlara en uygun kredi veren banka hangisi?

Çalışanlara en uygun kredi veren banka hangisi? Çalışanlara en uygun kredi ürünlerinde faizler indi! Maaş bordrolu kamu ve özek sektör çalışanlarına yönelik bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları son hızla devam ediyor! Çalışanların bankaların maaş müşterileri olma özelliğine göre ihtiyaç kredisi faiz oranları 2019 değişiklik gösterirken, çalışanlara en uygun kredi veren banka ve en uygun kredi hesaplama (TEB, Ziraat Bankası, ING Bank) ayrıntıları için haberimizde… Çalışanlara en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları %0,98'den başlar. TEB'in öncülük ettiği en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesinin başların özel bankalar yer alır.

ÇALIŞANLARA EN UYGUN KREDİ VEREN BANKALAR

Çalışanlara en uygun kredi veren bankaların listesi, kamu bankaları ile birlikte özel bankalardan oluşur. Çalışanların kamu ve özel sektör çalışanı olmasına göre farklı kredi faiz oranı uygulamalarının yer aldığı bankalarda ayrıca, maaş müşterilerine yönelik uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi seçenekleri sunulmaktadır. İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,40 altında olan çalışanlara en uygun kredi veren bankalar listesi şöyledir:

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