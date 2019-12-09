255 bin gence işbaşı eğitimi

Hükümet, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Gelecek yıl 255 bin genç işbaşı eğitimlerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, kadın kooperatifçiliğine ilişkin 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak. Gençlere fırsat kapısı açmak için 1.4 milyarlık hibe desteği sağlanacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.