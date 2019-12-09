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255 bin gence işbaşı eğitimi

Hükümet, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Gelecek yıl 255 bin lerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, kadın kooperatifçiliğine ilişkin 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak.

255 bin gence işbaşı eğitimi
Hükümet, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Gelecek yıl 255 bin lerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, kadın kooperatifçiliğine ilişkin 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak. Gençlere fırsat kapısı açmak için 1.4 milyarlık hibe desteği sağlanacak.


Hazal ATEŞ

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