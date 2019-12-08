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Türkiye İnsansız Hava Aracı teknolojilerinin son nesli olan 'yı () üretmeyi başardı. Yerli ve milli imkanlarla, Baykar tarafından üretilen Akıncı TİHA, önceki gün ilk uçuş testini 'ın Çorlu ilçesinde bulunan 'nda gerçekleştirdi.



Türkiye İnsansız Hava Aracı teknolojilerinin son nesli olan TİHA'yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) üretmeyi başardı. Yerli ve milli imkanlarla, Baykar tarafından üretilen Akıncı TİHA, önceki gün ilk uçuş testini 'ın Çorlu ilçesinde bulunan 'nda gerçekleştirdi. 'nın uçuşuyla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. SİHA'dan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA, stratejik görevler icra edecek. 24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan TİHA, toplam 400'ü dahili 950'si harici 1350 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

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