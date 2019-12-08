KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmese de indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor.

Bakan Albayrak tarafından 5 milyon öğrencinin borcu için toplamda 6 – 7 milyarlık bir yapılandırma paketi üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmiştir. Yeni ödeme formülleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Albayrak, anapara üzerine faiz nedeniyle 3 katına kadar bir oranla karşılaşan kişiler için faizlerin silinmesi ve yeniden taksitlendirme işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.

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