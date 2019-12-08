Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde günü 0,11 artışla 273 bin 300 liradan tamamladı. Dünkü kapanışta 272,00 liradan işlem gören gram altın bugün 271,51 lirada bulunuyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 273 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.472,9 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Aralık canlı altın fiyatları

8 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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