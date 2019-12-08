Türkiye'nin en çok şubeye sahip bankası Ziraat Bankası; konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredilerinde kampanyalar düzenliyor. Yüzde 0,99 faiz oranlarından başlayan cazip koşullu Ziraat kredi başvurusu ve hesaplaması hakkındaki tüm detayları haberimizde hazırladık. Ziraat kredi paketlerine göre detaylı tüm bilgilere haberimizden ulaşacaksınız. Uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor... Ziraat Bankası'nın önümüzdeki hafta içinde hem konut, hem taşıt hem de ihtiyaç kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranlarında indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KONUT KREDİSİ İÇİN 0,69 MÜJDESİ GELDİ Mİ?

Birikimi olmayan ya da yeterli birikimi olmayanlar müşteriler için satın alınacak evin teminat olarak gösterilmesi koşuluyla verilen uygun faizli konut kredisidir. 36 aydan 180 aya kadar vade seçeneği mevcuttur. Ziraat Bankasının Konut Kredisi faiz oranı %0.99'dur. Konut Kredisinin özellikleri şunlardır: Satın alınacak konutun değerinin %80'ine kadar kredi alınabilir.

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