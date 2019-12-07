Bugünkü
Takvim

Yatırım iklimi güzelleşiyor

Hükümet yatırım iklimini iyileştirmek için bütün imkanları seferber ediyor. Yatırımcıların önünü açacak destek adımları sürerken, Türkiye yeni yıla şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri ve kredi teminatı gibi alanlarda yatırımcıların işini kolaylaştıracak eylem planı ile girecek. Bu amaçla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu "iş yapma kolaylığı" için toplandı.

Yatırım iklimi güzelleşiyor
Hükümet yatırım iklimini iyileştirmek için bütün imkanları seferber ediyor. Yatırımcıların önünü açacak destek adımları sürerken, Türkiye yeni yıla şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri ve kredi teminatı gibi alanlarda yatırımcıların işini kolaylaştıracak eylem planı ile girecek. Bu amaçla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu "iş yapma kolaylığı" için toplandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYatırım iklimi güzelleşiyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri