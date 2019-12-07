Yatırım iklimi güzelleşiyor

Hükümet yatırım iklimini iyileştirmek için bütün imkanları seferber ediyor. Yatırımcıların önünü açacak destek adımları sürerken, Türkiye yeni yıla şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri ve kredi teminatı gibi alanlarda yatırımcıların işini kolaylaştıracak eylem planı ile girecek. Bu amaçla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu "iş yapma kolaylığı" için toplandı.
- Ekonomi
- 07.12.2019
- Gazete
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